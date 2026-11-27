Being Aktie
WKN: 928673 / ISIN: JP3799650001
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27.11.2026 06:00:22
Lesson from Poundland: being cheap is no guarantee of being cheerful
Consumers are fickle and switching supermarkets is easy, which means low prices are not the only factor required to stay ahead of rivalsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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