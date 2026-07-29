RENT CORPORATION Registered Shs Aktie
WKN DE: A41A18 / ISIN: JP3981550001
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29.07.2026 06:00:05
Lessons on rent control from New York, Berlin and Scotland
The policy is back in favour with progressives, but critics say it benefits only existing tenants and saps investmentWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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