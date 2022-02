Lettland zieht Botschafter aus Moskau ab

RIGA (dpa-AFX) - Lettland hat als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine seinen Botschafter in Moskau am Donnerstag nach Hause beordert. Die Auslandsvertretungen des EU- und Nato-Landes wurden angewiesen, Russen nur noch in humanitären Fällen Visa auszustellen. Das Parlament in Riga verurteilte die Invasion sowie die Beteiligung des russischen Verbündeten Belarus. Lettland bereitet sich zudem auf die Aufnahme von Flüchtlingen vor. Nach Schätzungen des Innenministeriums könnten bis zu 10 000 Menschen Zuflucht suchen./awe/DP/he