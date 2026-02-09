|
09.02.2026 06:31:29
Letus Capital: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Letus Capital hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Beim Umsatz wurden 0,1 Millionen PLN gegenüber 0,1 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,010 PLN gegenüber -0,050 PLN im Vorjahr verkündet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,29 Millionen PLN – eine Minderung um 6,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 0,31 Millionen PLN eingefahren.
Redaktion finanzen.at
