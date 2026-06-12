12.06.2026 05:43:38

Letzte Chance: So viel kostet Spargel zum Saisonende

BRUCHSAL (dpa-AFX) - Kurz vor Ende der Saison ziehen die Preise für deutschen Spargel laut Experten wieder an: Für 500 Gramm deutschen weißen Spargel zahlten Verbraucher in den Supermärkten Anfang dieser Woche je nach Sortierung zwischen 4,06 Euro und 6,29 Euro, wie die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mitteilte. In der Vorwoche lagen die Preise demnach noch bei 3,49 bis 5,99 Euro. Die Saison läuft traditionell noch bis zum 24. Juni, dem Johannistag.

Laut dem Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer (VSSE) war die Saison witterungsbedingt teilweise eine Herausforderung. Die kalten und kühlen Nächte im Frühjahr hätten das Wachstum zu Beginn der Saison immer wieder ausgebremst, hieß es in einer Mitteilung des Verbandes. Dadurch habe die Saison nur zögerlich an Fahrt aufgenommen. Während der heißen Tage zu und nach Pfingsten seien die Betriebe wiederum sehr gefordert gewesen, guten Spargel zu produzieren.

Preise lagen oft leicht über dem Vorjahr

Die Verbraucherpreise für deutschen weißen Spargel lagen laut der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft überwiegend auf Vorjahresniveau. In mehreren Wochen wurden demnach leicht höhere Preise als im Vorjahr verzeichnet - und auch höhere Preise als im Durchschnitt der vergangenen Jahre.

"Sorge bereitet jedoch weiterhin der starke Anstieg der Produktionskosten bei gleichzeitig hohem Preisdruck im Handel", sagte Simon Schumacher, Vorstandssprecher des VSSE. "Aufgrund fehlender Wirtschaftlichkeit und ungelöster Nachfolgefragen werden weitere landwirtschaftliche Betriebe ihre Produktion aufgeben müssen."/jak/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.06.26 Fisher Asset Management: Diese Aktien befanden sich im ersten Quartal 2026 im Portfolio
09.06.26 Komplettverkauf bei Microsoft: Diese US-Aktien hält der Gates Foundation Trust im 1. Quartal 2026
08.06.26 Pershing Square-Depot im Umbau: Ackman kauft Microsoft und reduziert Google-Anteil
07.06.26 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham
07.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 23

Börse aktuell - Live Ticker

Friedenshoffnung im Iran: ATX und DAX vor deutlich höherem Start -- Asiens Börsen klettern
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden am Freitag mit kräftigen Gewinnen erwartet. Die asiatischen Börsen ziehen zum Wochenschluss merklich an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen