UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
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26.11.2026 08:16:38
Letzte Genehmigung erfolgt: Unicredit beantragt Hauptversammlung bei Commerzbank
MAILAND/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die italienische Großbank UniCredit darf bei der Commerzbank das Ruder übernehmen. Mit der polnischen Finanzaufsicht habe auch die letzte zuständige Behörde der Übernahme zugestimmt, teilte das Institut am Donnerstag in Mailand mit. Jetzt beantragt Unicredit-Chef Andrea Orcel bei dem Frankfurter Dax-Konzern (DAX) wie angekündigt eine außerordentliche Hauptversammlung, um eigene Vertreter in den Aufsichtsrat zu entsenden. Mit seinen Stimmen könnte er die Commerzbank-Spitze um Vorstandschefin Bettina Orlopp austauschen.
Vor der polnischen Finanzaufsicht KNF hatten bereits die EU-Kommission und die US-Notenbank Fed grünes Licht dafür gegeben, dass die Unicredit die Commerzbank übernimmt. Die Italiener hatten ihren Anteil an dem Frankfurter Geldhaus seit gut zwei Jahren gegen starke Widerstände ausgebaut. Mit einem Angebot für sämtliche Commerzbank-Aktien im Mai sicherte sich die Unicredit den Zugriff auf knapp 50 Prozent der Anteile./stw/zb
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Nachrichten zu UniCredit S.p.A.
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25.11.26
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25.11.26
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25.11.26
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25.11.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich mittags fester (finanzen.at)
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25.11.26
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Analysen zu UniCredit S.p.A.
|20.11.26
|UniCredit Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.11.26
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|10.11.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|20.11.26
|UniCredit Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.11.26
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|10.11.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|20.11.26
|UniCredit Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|10.11.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|09.11.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.11.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|UniCredit S.p.A.
|75,29
|0,48%