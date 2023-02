Letzte Rohre für LNG-Leitung in Brunsbüttel eingetroffen

BRUNSBÜTTEL (dpa-AFX) - Für den Anschluss des LNG-Importterminals an das nordwesteuropäische Gasverbundnetz sind am Montag in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) die letzten Rohre entladen worden. Der letzte Güterzug mit Rohren wurde am Montag unter anderem von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) und dem schleswig-holsteinischen Energieminister Tobias Goldschmidt (Grüne) begrüßt. Die aus 3000 Rohren bestehende neue Anschlussleitung wird auch für den Transport von Wasserstoff geeignet sein. Deutschland will mit importiertem verflüssigten Erdgas (LNG) ausbleibende russische Gaslieferungen ersetzen./wsz/DP/stw