21.02.2026 12:43:38

Letzte Starcar-Filialen in Hamburg schließen

HAMBURG (dpa-AFX) - In einer Woche wird die Autovermietung Starcar nach eigenen Angaben ihre letzten Filialen schließen. So heißt es auf der Internetseite des Unternehmens. Betroffen sind demnach auch drei Standorte in Hamburg: Die Stationen City-Süd (Stadtteil Hamm), Langenhorn und Altona sind noch bis zum 28. Februar geöffnet, um Fahrzeuge zurückzunehmen.

Die bundesweit tätige Unternehmensgruppe hatte im Oktober des vergangenen Jahres Insolvenz angemeldet und den regulären Geschäftsbetrieb bereits Ende Dezember eingestellt.

Am 23. Januar hatte der Insolvenzverwalter mitgeteilt, dass Starcar abgewickelt werde - inklusive der Tochtergesellschaften. Interesse aus der Branche und von Investoren an einer Übernahme habe es nicht gegeben. Rund 170 Mitarbeiter waren demnach zu dem Zeitpunkt noch bei Starcar beschäftigt./ho/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15:48 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14:37 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.02.26 KW 8: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20.02.26 Depot-Check: Wo Warren Buffett im vierten Quartal investiert ist
15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen