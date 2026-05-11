SIE Aktie
WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
|
11.05.2026 09:50:29
LETZTER TAG: Wer bewegt den Finanzplatz? Stimmen Sie heute noch ab!
Drei Kategorien, 15 Nominierte, eine Frage: Welche Finance-Innovationen der vergangenen zwölf Monate verdienen eine Auszeichnung? Das Voting endet am Mittwoch, 13. Mai, um Mitternacht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SIE Co.,Ltd Registered Shs
Analysen zu SIE Co.,Ltd Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SIE Co.,Ltd Registered Shs
|680,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX schlussendlich zurück über 24.000-Punkte-Marke -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Markt zeigte sich am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex erzielte zur Wochenmitte Gewinne. Während sich der US-Leitindex kaum von der Stelle bewegt, legen die Techwerte zu. An den Börsen in Asien ging es am Mittwoch nach oben.