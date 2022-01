Level One Bancorp öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Level One Bancorp hat am 31.01.2022 das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,850 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Level One Bancorp ein EPS von 1,02 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,68 Prozent auf 24,0 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 27,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 3,95 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,74 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 157,92 Millionen USD gegenüber 96,47 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 4,20 USD geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 103,65 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at