Leveljump Healthcare öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Leveljump Healthcare äußerte sich am 14.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Leveljump Healthcare hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,0 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Leveljump Healthcare vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,030 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Leveljump Healthcare im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 7,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19,14 Millionen CAD. Im Vorjahr waren 17,73 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at