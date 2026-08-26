Leveljump Healthcare stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Leveljump Healthcare stellte am 24.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Leveljump Healthcare im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,82 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,0 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 4,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at