Leveljump Healthcare vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Leveljump Healthcare hat am 10.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Beim Umsatz wurden 4,8 Millionen CAD gegenüber 4,5 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at