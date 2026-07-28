Pace a Aktie
ISIN: KYG6865N1299
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28.07.2026 13:00:00
Leveraged ETFs are booming in 2026. But they’re also being shut down at a record pace.
Exchange-traded funds designed to make magnified bullish and bearish bets on swings in stocks and other areas of financial markets are closing down at a record pace.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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