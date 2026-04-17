Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
|
17.04.2026 19:10:00
Leveraged ETFs Promise Bigger Returns. Here Is Why Long-Term Investors Should Weigh the Risks First
Investors often use exchange-traded funds (ETFs) to achieve instant diversification across a single sector, region, or index. For example, Vanguard's S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO) passively tracks the entire S&P 500 for a low fee, making it an easy solution for people who want to stay invested but don't have time to track individual stocks.However, investors seeking larger gains might start flirting with leveraged ETFs, which often aim to double or triple the return of an underlying stock or index. These ETFs might seem tempting, but long-term investors should carefully weigh their risks against the potential rewards.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Here
Analysen zu Here
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.