SK hynix Aktie
WKN DE: A1JWRE / ISIN: US78392B1070
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28.07.2026 23:08:00
Leveraged ETFs tied to SK Hynix are getting hammered as chip wreck deepens
Volatility around the AI trade has been rough this week for bullish bets on stocks via leveraged ETFsWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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