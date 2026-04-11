BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
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11.04.2026 17:49:38
Leverkusen siegt beim BVB - Wolfsburg verliert erneut
BERLIN (dpa-AFX) - Bayer Leverkusen hat im Rennen um einen Champions-League-Platz einen wichtigen Sieg gefeiert. Die Werkself siegte am 29. Spieltag der Fußball-Bundesliga beim Tabellenzweiten Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) 1:0 (1:0) und rückte zumindest für einen Tag bis auf einen Zähler an den Tabellenvierten VfB Stuttgart (53 Punkte) heran. Auch der Dritte RB Leipzig (56) holte durch das 1:0 (0:0) gegen Borussia Mönchengladbach drei wichtige Zähler.
Im Abstiegskampf sendete der 1. FC Heidenheim beim 3:1 (2:0) gegen Union Berlin ein Lebenszeichen, bleibt mit 19 Punkten aber weiter Schlusslicht. Der VfL Wolfsburg verlor 1:2 (0:2) gegen Eintracht Frankfurt und liegt als Vorletzter nur noch zwei Zähler vor den Heidenheimern. Für den VfL war es das zwölfte sieglose Spiel in Serie./dj/DP/zb
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