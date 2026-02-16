|
16.02.2026 09:59:38
Leverkusener Rheinbrücke wieder freigegeben
LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Die Leverkusener Rheinbrücke der A1 ist nach einer stundenlangen Vollsperrung wegen herabgestürzter Eisstücke und mehrerer Unfälle wieder für den Verkehr freigegeben. Das teilte die Polizei mit. Sie hatte empfohlen, den Bereich wegen der Vollsperrung großräumig zu umfahren.
Wie eine Polizeisprecherin sagte, haben sich keine weiteren Geschädigten gemeldet. Nach früheren Angaben sind drei Autos von herabfallenden Eisplatten auf der Leverkusener Rheinbrücke beschädigt worden. Verletzte hat es bei den Einzelunfällen nach ersten Erkenntnissen nicht gegeben./vd/DP/mis
