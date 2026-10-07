Levi Strauss Aktie
WKN DE: A2PFHR / ISIN: US52736R1023
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07.10.2026 23:24:48
Levi Q3 Income Declines From Higher Expenses; Raises FY26 Guidance
(RTTNews) - On Wednesday, apparel giant Levi Strauss & Co. (LEVI) reported lower income in the third quarter of 2026, compared to the same quarter last year, due to higher expenses. Furthermore, the company raised its 2026 guidance.
Net income for the period decreased to $168.6 million, or $0.43 per share, from $218.1 million, or $0.55 per share, last year.
Selling, general and administrative expenses went up to $835.9 million from $775.6 million a year ago.
Adjusted net income increased to $189 million or $0.48 per share from $136 million or $0.34 per share.
Adjusted EBITDA went up to $303.4 million from $234.0 million in the previous year.
Revenue for the period increased to $1.609 billion from $1.543 billion in the prior year.
For the full year of 2026, the company updated its revenue growth guidance to approximately 7.0%, due to the impact of foreign exchange from 7.0% to 7.5%. It also raised the adjusted EPS range to $1.54 to $1.56 from $1.46 to $1.52. In the after hours on the NYSE, the shares were trading 1.94 percent down at $19.13, after closing Wednesday's trading 4.97 percent down.
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