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09.04.2026 06:31:29
Levi Strauss: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Levi Strauss hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 28.02.2026 abgelaufen war.
Es stand ein EPS von 0,39 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Levi Strauss noch ein Gewinn pro Aktie von 0,340 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 1,74 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,53 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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