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10.07.2026 06:31:29
Levi Strauss hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Levi Strauss gab am 08.07.2026 die Zahlen für das am 31.05.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,170 USD erwirtschaftet worden.
Levi Strauss hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,56 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,45 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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