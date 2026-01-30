Levi Strauss hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Levi Strauss hat am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,40 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Levi Strauss 0,460 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,76 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1,84 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,10 USD. Im Vorjahr hatte Levi Strauss 0,520 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 1,23 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 6,28 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 6,36 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at