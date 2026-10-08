Levi Strauss Q3 Income Drops

(RTTNews) - Levi Strauss (LEVI) released a profit for third quarter that Drops, from the same period last year

The company's bottom line totaled $168.6 million, or $0.43 per share. This compares with $218.1 million, or $0.55 per share, last year.

Excluding items, Levi Strauss reported adjusted earnings of $188.9 million or $0.48 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 4.3% to $1.609 billion from $1.543 billion last year.

Levi Strauss earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $168.6 Mln. vs. $218.1 Mln. last year. -EPS: $0.43 vs. $0.55 last year. -Revenue: $1.609 Bln vs. $1.543 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 1.54 To $ 1.56

Approximately 7.0%, due to the impact of foreign exchange

NOTE: Adjusted diluted EPS