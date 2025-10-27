Leviathan Gold vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Leviathan Gold hat am 24.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,060 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Leviathan Gold ein Ergebnis je Aktie von -0,070 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.at