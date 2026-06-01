Leviathan Metals legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Leviathan Metals hat am 29.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,04 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Leviathan Metals -0,010 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at