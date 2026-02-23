Leviathan Metals: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Leviathan Metals gab am 20.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,030 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at