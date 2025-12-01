Leviathan Metals stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Leviathan Metals ließ sich am 28.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Leviathan Metals die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Leviathan Metals hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,01 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,020 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at