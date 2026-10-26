Leviathan Metals vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Leviathan Metals präsentierte in der am 23.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,010 CAD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,090 CAD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,060 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at