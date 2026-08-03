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03.08.2026 06:31:29
Leviathan Natural Products gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Leviathan Natural Products hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal hat Leviathan Natural Products 18,7 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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