Leviathan Natural Products veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Leviathan Natural Products stellte am 29.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19,7 Millionen CAD – ein Plus von 18,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Leviathan Natural Products 16,6 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 73,37 Millionen CAD – ein Plus von 28,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Leviathan Natural Products 57,22 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at