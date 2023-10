Levi's-Aktie vorbörslich in Rot: Levi Strauss kürzt wegen höherer Kosten erneut Prognosen ein

Der US-Jeanshersteller geht nach eigenen Angaben vom Donnerstag nur noch von einem Anstieg des Nettoumsatzes von bis zu einem Prozent aus. Zuvor hatte das Unternehmen 1,5 bis 2,5 Prozent in Aussicht gestellt. Das bereinigte Ergebnis dürfte nur noch am unteren Rand der zuvor prognostizierten Spanne von 1,10 bis 1,20 Dollar je Aktie liegen. Levi Strauss begründete den schwächeren Ausblick auch mit einem Umsatzrückgang und der zunehmenden Zurückhaltung der Käufer angesichts der hohen Inflation. Im abgelaufenen dritten Quartal verbuchte Levi Strauss einen Erlösrückgang auf 1,51 Milliarden Dollar von 1,52 Milliarden Dollar im Vorjahr. Levi Strauss war 2019 nach mehr als 30-jähriger Abwesenheit an die Börse zurückgekehrt.

Im vorbörslichen NYSE-Handel gibt die Levi's-Aktie zeitweise 1,82 Prozent auf 12,97 US-Dollar ab.

Bangalore (Reuters)