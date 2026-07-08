Top's Aktie

Top's für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40THY / ISIN: JP3629270004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.07.2026 01:10:00

Levi’s is finding new ways to win customers — by looking toward tops and ‘denim luxury’

Jeans maker raises its full-year outlook for the second straight time, but shares fall after hoursWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Top's Inc. Registered Shs

mehr Nachrichten