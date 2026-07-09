Q2 Holdings Aktie
WKN DE: A1XEYE / ISIN: US74736L1098
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09.07.2026 15:39:46
Levi’s Stock Tumbles 4% Despite Q2 Earnings Beat and Raised Guidance— Management Says ‘More Ways to Win Than Ever’
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