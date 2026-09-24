UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|
24.09.2026 10:43:26
Lex UBS: Bezahlt Zürich die Zeche mit Tausenden Jobs?
Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
UBS, sondern für den gesamten Finanzplatz ein schlechtes Zeichen. (Bild: finews)">
Der Ständerat geht bei den Eigenkapitalvorschriften für die UBS deutlich weiter als von vielen erwartet. Das soll die Sicherheit erhöht. Doch der Preis dafür könnte für den Finanzplatz Schweiz beträchtlich sein.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UBS
|
24.09.26
|SPI aktuell: SPI sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
|
24.09.26
|Schwacher Handel in Zürich: SLI zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
24.09.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
24.09.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 mit Kursplus (finanzen.at)
|
24.09.26
|Zurückhaltung in Zürich: So bewegt sich der SLI am Nachmittag (finanzen.at)
|
24.09.26
|Starker Wochentag in Zürich: SMI im Aufwind (finanzen.at)
|
24.09.26
|Börse Zürich in Rot: Das macht der SPI nachmittags (finanzen.at)
|
24.09.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SLI verbucht mittags Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu UBS
|23.09.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.06.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|UBS
|42,62
|0,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerGute Aussichten für ATX-Start -- DAX höher erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Der heimische Aktienmarkt könnte fester starten. Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich Startgewinne ab. Die Aktienmärkte in Fernost finden keine einheitliche Richtung.