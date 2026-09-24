Lex UBS: Bezahlt Zürich die Zeche mit Tausenden Jobs?

UBS, sondern für den gesamten Finanzplatz ein schlechtes Zeichen. (Bild: finews)">

Der Ständerat geht bei den Eigenkapitalvorschriften für die UBS deutlich weiter als von vielen erwartet. Das soll die Sicherheit erhöht. Doch der Preis dafür könnte für den Finanzplatz Schweiz beträchtlich sein.