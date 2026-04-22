UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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22.04.2026 16:00:00
Lex UBS: Bundesrat macht Abstriche, bleibt im Kern aber hart
Der Bundesrat will systemrelevante Schweizer Banken zwingen, ausländische Tochtergesellschaften künftig zu 100 Prozent mit hartem Kernkapital zu unterlegen. Bei der Eigenmittelverordnung rudert er dagegen etwas zurück.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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