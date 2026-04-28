UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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28.04.2026 07:36:16
Lex UBS: Kopfschütteln über die Aussage von Karin Keller-Sutter
Die Finanzministerin nutzt einen Besuch beim Blick, um eine neue Breitseite gegen die UBS-Spitze abzufeuern. Doch auch Parlamentarier bekommen ihr Fett ab. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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