UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|
24.11.2026 14:27:51
Lex UBS: Nächster Rückschlag für die Grossbank
Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Die Wirtschaftskommission des Nationalrats hält an einer Eigenkapitalunterlegung der ausländischen UBS-Beteiligungen von 90 Prozent fest. Damit folgt sie dem Ständerat. Die UBS-Aktie reagiert mit leichten Verlusten.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UBS
|
15:58
|Gewinne in Zürich: SPI am Dienstagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15:58
|Gute Stimmung in Zürich: SLI verbucht am Dienstagnachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
15:58
|Aufschläge in Zürich: SMI verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Handel: SLI fällt zurück (finanzen.at)
|
12:26
|Zurückhaltung in Zürich: SMI legt mittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12:26
|SIX-Handel SPI gibt mittags nach (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Zürich in Grün: SLI-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
09:28
|Pluszeichen in Zürich: SPI zum Start des Dienstagshandels freundlich (finanzen.at)
Analysen zu UBS
|06.11.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|17.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.06.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|UBS
|41,08
|-0,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Euphorie nach NVIDIA-Wende bereits wieder abgeflaut: Dow festerl -- ATX dreht ins Minus -- DAX im Verkaufsmodus – Asiens Börsen gespalten
Der heimische Leitindex gibt am Dienstag deutlich ab. Der DAX verliert unterdessen. Der Dow tendiert im Dienstagshandel aufwärts. In Fernost zeigen sich die Märkte unterdessen uneinheitlich.