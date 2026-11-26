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26.11.2026 06:31:29
Lexaria Bioscience präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Lexaria Bioscience präsentierte am 25.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,42 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1,950 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 94,12 Prozent auf 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0,2 Millionen USD gelegen.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 2,730 USD gegenüber -9,900 USD im Vorjahr verkündet.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 95,77 Prozent auf 0,71 Millionen USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 0,03 Millionen USD gelegen.
Redaktion finanzen.at
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