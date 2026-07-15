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15.07.2026 06:31:29
Lexaria Bioscience veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Lexaria Bioscience veröffentlichte am 13.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,210 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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