Lexeo Therapeutics: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Lexeo Therapeutics hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,30 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,600 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at