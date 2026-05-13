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13.05.2026 06:31:29
Lexeo Therapeutics gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Lexeo Therapeutics hat am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,25 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,990 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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