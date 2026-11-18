Lexeo Therapeutics hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Lexeo Therapeutics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,43 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,330 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at