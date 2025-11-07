Lexeo Therapeutics präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Lexeo Therapeutics ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Lexeo Therapeutics die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,33 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,890 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at