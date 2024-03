Lexicon Pharmaceuticals hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Lexicon Pharmaceuticals hat sich am 11.03.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2023 beendeten Quartals geäußert.

Lexicon Pharmaceuticals vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,200 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,160 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2233,33 Prozent auf 0,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,790 USD gegenüber -0,620 USD im Vorjahr verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1,20 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 757,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 0,14 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 0,796 USD gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 1,75 Millionen USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at