LexinFintech gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

LexinFintech hat am 24.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS lag bei 0,41 USD. Im letzten Jahr hatte LexinFintech einen Gewinn von 0,260 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,94 Prozent auf 481,4 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 511,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at