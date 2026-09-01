LexinFintech stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

LexinFintech veröffentlichte am 31.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,09 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,400 USD je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 472,3 Millionen USD – eine Minderung von 4,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 495,9 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at