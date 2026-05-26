LexinFintech vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

LexinFintech lud am 25.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,17 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,330 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,56 Prozent auf 483,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 425,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at