Lexston Mining stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Lexston Mining hat am 16.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,02 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lexston Mining ein EPS von -0,090 CAD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,080 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,340 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at