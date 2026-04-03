Lexston Mining: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Lexston Mining hat am 01.04.2026 die Bilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Lexston Mining hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,02 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,050 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at