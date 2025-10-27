Leysen Jewellery A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Leysen Jewellery A hat am 24.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,02 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal -0,030 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 320,2 Millionen CNY gegenüber 240,3 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at